Изправен пред редица предизвикателства, Чеферин гледа към втори мандат начело на УЕФА

Словенският адвокат е длъжен да намери деликатния баланс в защита на интересите на малките клубове и държави в Европа и удовлетворяването на амбициите на богатите и големите отбори, които винаги могат да заплашат с излизането в собствена суперлига. Богатите отбори продължават да притискат УЕФА за нови промени в европейските клубни турнири, като това трябва да означава нов вид на Шампионската лига, където самите те да се срещат по-често и повече мачове за всички тях, независимо дали отпадат или не.

