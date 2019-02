ФА иска обяснение от Клоп за коментарите му след мача с Уест Хам

“Имахме добри моменти и вкарахме гол, за който сега разбрах, че е бил от засада. Това малко обяснява втората част, защото мисля, че реферът е разбрал за това на почивката. Със сигурност е знаел за това на почивката и след това видяхте много странни ситуации. Те не бяха решаващи, но нарушаваха ритъма. Очевидно, това не ни помогна. В ситуации 50:50 или 60:40 винаги беше фаул за противника. Ако направя грешка през първото полувреме, като човек не бих искал да влошавам нещата. Реферите са хора и разбирам това, но не и по време на мача, защото нямах представа, че голът ни е от засада”, коментира тогава германският специалист.

The FA have sought written observations from Jurgen Klopp following his comments about referee Kevin Friend, Sky Sports News understands.https://t.co/8NljdNSKEK