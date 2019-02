Бокс Хелениус се подготвя в Беларус за боя с Кобрата 05 февруари 2019 | 18:14 - Обновена 0 0 0 0 2 Бившият европейски шампион в тежка категория и доскорошен съотборник на Кубрат Пулев в Зауерланд – Роберт Хелениус, се подготвя в Беларус за битката с българина. Двамата се очаква да се изправят един срещу друг на 23 март на грандиозна галавечер в легендарната зала „Форум” в Лос Анджелис. Стойността на битката ще бъде много висока – званието официален претендент №1 на IBF за световната титла на Антъни Джошуа, както и пояса на интерконтинентален шампион на федерацията в тежка категория. Пред „Тема Спорт” един от мениджърите на Кобрата – Ивайло Гоцев, заяви, че от негова страна договорът за двубоя може да се смята за готов. „Всичко е подписано, може да смятаме сделката за готова. Чакаме Хелениус да прати договора с неговия подпис, но като цяло сме изчистили абсолютно всички клаузи, така че няма повод за притеснения от това естество”, заяви Гоцев, който е шеф на агенция Епик спортс. @@@

Той сподели и очакванията си за дебюта на Кубрат Пулев в САЩ. „Галавечерта, организирана от нашите партньори от Топ Ранк начело с Боб Аръм, се очертава да е наистина впечатляваща. Кубрат и Хелениус ще подгреят битката за световната титла в категория супер перо между Мигел Берхелт и Франсиско Варгас. Двамата имат сметки за уреждане, така че ни чака наистина страхотен мач за пояса на WBС. Да не забравяме и самото място, на което Кобрата ще боксира. Говорим за легендарната „Форум", където са се изявявали едни от най-великите баскетболисти в историята начело с Меджик Джонсън. Лос Анджелис, град на необятните възможности. Това е отличен шанс пред Кубрат не само да направи следващата стъпка към мач с Антъни Джошуа, но и да създаде своята легенда в САЩ. Смятам, че ще бъде впечатляващо", каза още Ивайло Гоцев. View this post on Instagram Treeni iloa! A post shared by Robert Helenius (Official) (@heleniusrobert) on Jan 24, 2019 at 9:35am PST Хари ЛАТИФЯН, "Тема Спорт"

