Авто Мания Запознайте се с лимитираната версия на BMW M850i First Edition 05 февруари 2019 | 17:18 - Обновена 0 0 0 0 1 BMW представя лимитирана серия от 400 автомобила на M850i xDrive Купе First Edition. Проектът е дело на BMW Individual и ще продължи само между април и юни 2019 година в завода в Динголфинг. BMW M850i First Edition се задвижва от бензинов V8 двигател с два турбокомпресора и мощност от 530 к.с. Тази мощност се предава от осемстепенна трансмисия Steptronic Sport от интелигентната система xDrive към четирите колела за максимално сцепление и върхово пътно поведение. За въодушевяващата визия на екстериора особен принос има новоразработеното и използвано за пръв път при модел на BMW специално лаково покритие BMW Individual Frozen Barcelona Blue metallic. То е комбинирано с разширена BMW Individual High Gloss Shadow Line, която освен черните рамки на прозорците включва и рамката и пластините на бъбрековидната радиаторна решетка, детайлите на Air Breather и ауспуховите накрайници. Тъмните акценти във визията на специалния модел се допълват от 20-инчовите М алуминиеви джанти с Y-образни спици в цвят Jetblack. Като допълнително оборудване се предлагат опциите М Карбонов покрив и М Карбон екстериорен пакет. В интериора на BMW M850i xDrive Купе First Edition ексклузивното излъчване се подчертава от специфичните дизайнерски елементи на BMW Individual, подбраните цветове и материали и особено висококачественото оборудване. Специфична особеност на специалните модели е пълното кожено оборудване BMW Individual Merino с новаторската цветова комбинация Ivory White/ Night Blue. Другите елементи на хармонично съгласуваното оформление на интериора са М коженият волан, както и таванът BMW Individual Alcantara, които също са в цвят Night Blue. BMW Individual интериорните лайстни BMW Individual Piano finish Black в центъра на кокпита са с надпис „First Edition 1/400“. За луксозната атмосфера в интериора на специалния модел допринасят и озвучителната система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound и кристалните апликации Crafted Clarity на бутона Старт/Стоп, контролера на iDrive, регулатора на силата на звука и осветения селектор на трансмисията.

