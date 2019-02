Зверев отказа участие в Ротердам

Третата ракета в света Александър Зверев отказа участие на турнира в Ротердам, който започва другата седмица. Германският тенисист лекува контузия в глезена, поради което няма да може да играе в Ротердам. Зверев достигна до осминафиналите на Откритото първенство на Австралия, където загуби от канадеца Милош Раонич.

Unfortunately, today Alexander Zverev withdrew from the 46th ABN AMRO World Tennis Tournament due to an ankle injury #abnamrowtt #rotterdamahoy #atptour pic.twitter.com/rB51DhiXoW