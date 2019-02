Авто Мания Стане ли въпрос за дизайн, Kia е шампион 05 февруари 2019 | 15:56 - Обновена 0 0 0 0 3



Тройният триумф за Kia на световно известния конкурс за дизайн е поредният успех за марката, след отличията през 2017 г. и 2018 г.



Това постижение е поредното доказателство за първокласния дизайн на моделите Kia, който вече повече от десетилетие се създава от Петер Шрайер, президент и главен дизайнер, Kia Моторс Европа. Автомобилният бранд спечели първата си iF награда през 2010 г., като всяка следващата година добавя по едно отличие към колекцията си от награди за дизайн. Към момента корейската марка е притежател на 18 iF приза. Три е отново щастливото число за Kia. След лансирането на трето поколение Kia Ceed, което се предлага в европейските автосалони на марката от септември миналата година, трите версии на модела: 5-врати, комби и шутинг брейк бяха отличени с iF награди за дизайн.Тройният триумф за Kia на световно известния конкурс за дизайн е поредният успех за марката, след отличията през 2017 г. и 2018 г.Това постижение е поредното доказателство за първокласния дизайн на моделите Kia, който вече повече от десетилетие се създава от Петер Шрайер, президент и главен дизайнер, Kia Моторс Европа. Автомобилният бранд спечели първата си iF награда през 2010 г., като всяка следващата година добавя по едно отличие към колекцията си от награди за дизайн. Към момента корейската марка е притежател на 18 iF приза. От старта на производството на първата генерация cee’d в завода на марката в Словакия през декември 2006 г. досега повече от 1.3 млн. автомобила са намерили своите собственици. KIA Ceed е проектиран в европейския дизайнерски център на марката във Франкфурт, Германия. Изчистените, прави линии, с които се характеризира екстериорният дизайн на новото семейство Ceed са вдъхновени от спортния седан на марката Stinger – носител на iF Award 2018. 5-вратата версия на Ceed хечбек е по-широка и по-ниска от тази на предшественика му, а силуетът на новия модел демонстрира едно по-зряло усещане за атлетичност. Ceed комби внася повече пространство в компактния клас: третото поколение от модела е с удължен силует и предлага по-голямо багажно пространство (625 л) от повечето конкуренти в съответния клас. ProCeed е с изцяло нов дизайн и е първият компактен шутинг брейк модел на корейския автопоризводител. ProCeed демонстрира зашеметяващ дизайн в комбинация от обширно вътрешно пространство. Автомобилът предлага повече място за багаж от конкурентни конвенционални компактни комби модели - и дори за аналогични автомобили от по-високите класове. Вдъхновена от оформлението на концептуалната разработка, задната част на новия ProCeed е това, което напълно я отличава от останалите модели в гамата на Ceed. Широката задна броня придава на автомобила спортна стойка в комбинация от двойни ауспухови тръби за моделите GT и GT Line, които повишават чувството за динамика и спортно поведение.

