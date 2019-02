Спорт и бизнес Моуриньо прие присъда от 12 месеца заради данъчни измами в Испания 05 февруари 2019 | 13:59 - Обновена 0 0 0 0 3 Sport picture of the day: José Mourinho drops by at the KHL in St Petersburg https://t.co/AdGS3RyYoU (Photo: AP) pic.twitter.com/2QKCsIcz6o — Guardian sport (@guardian_sport) February 5, 2019 Жозе Моуриньо стана поредният футболен човек, работил в Испания, който прие присъда за данъчни престъпления. Днес португалецът се съгласи на 12 месеца затвор, за да избегне ефективното изпълнение на присъдата. В Испания затвор до 24 месеца може да бъде избегнат със заплащане на солидна сума. Специалния прие да плати 3 милиона евро (според AS и 2,2 млн. според Marca), за да избегне по-нататъчно развитие на съдебния процес. Жозе беше разследван заради подписан договор през 2004 година за своите имиджови права с компанията Koper Service SA, чието седалище е на Британските Вирджински острови. Моу беше обвинен, че е ощетил държавата за около 3,3 милиона евро, които сега ще бъдат платени от него заедно с наложената глоба.

