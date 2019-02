Мениджърът на Хабиб: Фъргюсън е скучен и не заслужава шанс за титлата

Мениджърът на Хабиб Нурмагомедов не смята, че Тони Фъргюсън е достоен за възможност да се бие с неговия клиент. Президентът на UFC Дейна Уайт изрази интерес за нов опит да сформира битка между двамата мъже въпреки факта, че това е един от “прокълнатите” мачове в организацията. Вече четири пъти този двубой бе обявяван на феновете и четири пъти той пропадаше по различни причини.Тони Фъргюсън е в серия от единадесет поредни победи. Това, обаче, не изглежда достатъчно за мениджъра на Нурмагомедов - Али Абделазис. Той каза пред ММА репортери, че Фъргюсън не е заслужил шанс да се бие срещу Хабиб:“Не мисля, че Тони заслужава да се изправи срещу Хабиб за титлата. Той не е нищо особено. Победите му нямат никакво значение. Ако се наложи, Хабиб ще се бие с него, но в края на краищата мисля, че Тони Фъргюсън няма никаква харизма и характер. Скучен е… сложил си е евтини слънчеви очила. Какво се опитва да покаже? Той не представлява нищо. Ето например Конър… той е най-големия идиот на планетата. Той си е такъв. Но Тони… Какво представлява Тони? Той е като празен лист хартия, той е скучен. Добър боец е, но мисля, че времето му е минало. Той е стар и бавен.” завършва Абделазис.

Khabib's manager @AliAbdelaziz00 says "boring" "old and slow" Tony Ferguson doesn't deserve a title shot #HelwaniShow (via @arielhelwani) pic.twitter.com/UvzfSqWOm6