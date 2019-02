Снукър След 10 години Фу най-накрая срази О'Съливан 05 февруари 2019 | 10:25 0 0 0 0 1 Марко Фу изненадващо прекрати 10-годишната си суша откъм победи над Рони О’Съливан и поднесе сензация още в първия кръг на силния ранкинг турнир по снукър Световната Гран при. Майсторът на щеката от Хонконг спечели с 4:2 срещу Ракетата и се класира за осминафиналите, с което постигна първа победа в последните си 10 двубоя с този опонент. What a win for @Marcofu18! He's defeated Ronnie O'Sullivan for the first time in ten years and ended a nine match losing streak against the Rocket. #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/SRER573ffM — World Snooker (@WorldSnooker) February 4, 2019 Последният успех на Фу над О’Съливан бе в Откритото първенство на Уелс през 2009-а, а пък за Рони това е първо отпадане в първи кръг на който и да е турнир от 2016-а насам, когато същото му се случи срещу Майкъл Холт в Световната Гран при. Впечатляващата победа на Фу дойде след серии от 61, 52 и 66, като след мача той самият заяви, че не му е било лесно да намери успеха, при положение че не го е правил срещу Гения от Чигуел толкова дълго време. В Световната Гран при участват играчите от топ 32 на едногодишната ранглиста, а пък тези от топ 16 ще се включат в Шампионата на играчите, докато за топ 8 е мястото в чисто новия Шампионат на тура. Pictures from this evening's action at the @Coral World Grand Prix.

https://t.co/wB5w9uvIkU#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/kXhQvBNFdF — World Snooker (@WorldSnooker) February 5, 2019 Марк Алън нямаше проблемите на О’Съливан и срази с 4:2 Гари Уилсън, за да се класира за осминафиналите, а пък Бари Хоукинс даде само един фрейм на Райън Дей, като направи сенчъри брейкове от 130 и 143 и ще срещне именно Фу в следващата фаза.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2133 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1