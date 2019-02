Зимни спортове Дмитрий Логинов и Селина Йонг триумфираха в паралелния гигантски слалом на Световното 05 февруари 2019 | 10:18 - Обновена 0 0 0 1 0



Логинов, който беше най-бърз в квалификациите, победи на финала словенеца Тим Мастнак.



19-годишният руснак детронира защитаващия титлата си от Сиера Невада 2017 Андреас Промегер (Австрия) още на осминафиналите.

Here's the Men's big final straight from @PCski today. Dmitry Loginov took the gold as he edged out Tim Mastnak who took silver !#utahworlds2019 #PGS pic.twitter.com/3sH2UM5BVI — fissnowboard (@fissnowboard) 4 февруари 2019 г. В спора за бронза Щефан Баумайстер от Германия надделя над двукратния олимпийски шампион Вик Уайлд (Русия).



Българинът Радослав Янков завърши на 26-о място в крайното класиране, като не успя да преодолее квалификациите.



Германката Селина Йонг триумфира в надпреварата при дамите. Тя победи на финала рускинята Наталия Соболева, която пропусна врата.

Germany’s Selina Joerg, 31, parallel giant slalom silver medalist in PyeongChang races to gold at world champs in Park City. Russian Dmitry Loginov defeats Sochi double Olympic gold medalist Vic Wild in semis & then wins gold on the men’s side. Mix of light snow, wind & sun 2day. pic.twitter.com/QHSF2yXddg — Brian Pinelli (@Brian_Pinelli) 4 февруари 2019 г. В спора за третото място швейцарката Ладина Джени изпревари само с 37 стотни от секундата друга рускиня Милена Бикова.



