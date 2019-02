Неймар се разплака на партито за рождения си ден (видео)

Звездата на Пари Сен Жермен за поредна година е контузен на рождения си ден и не можа да се забавлява пълноценно на шумното парти което организира във френската столица. Над 500 гости, сред които близките на бразилеца и съотборниците му, уважиха тържеството. В забавата участие взеха популярният диджей Боб Синклер и бразилският певец Уесли Сафадан.

Самият Неймар, който стана на 27, беше с патерици и произнесе трогателна реч. Докато говореше, нападателят се разчувства и не успя да сдържи сълзите.

[ #Neymar ] « Le cadeau que je désirais le plus pour aujourd’hui aurait été un nouveau Métatarse, pour que je puisse être sur le terrain, à la guerre, à faire ce que j’aime le plus : Jouer au football » - @neymarjr via @Esp_Interativo pic.twitter.com/jhdY8g3WG9

"Спортистите знаят колко ни е трудно да стоя тук с патерици. Но вие ми помагате да съм силен. Чувствам се щастлив благодарение на вас. Повече от всичко искам да се завърна бързо на терена и да правя това, което най-много обичам - да играя футбол. Най-хубавият подарък за мен би бил нова метатарзална кост", сподели с присъстващите Неймар.

Той призна, че след получената травма е смятал да отмени партито, но се е отказал, за да не разочарова приятелите си.

Neymar Jr at his birthday party with Dani Alves and Kylian Mbappé pic.twitter.com/8X09ASbwfm