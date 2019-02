Хамшик подписа с китайците

Словашкият национал Марек Хамшик вече е сложил подписа си под договор с китайския Далиан Ифан, твърди Sky Sport Italia. Легендата на Наполи ще продължи кариерата си в най-многолюдната страна в света, където ще получи 9 млн. евро за 3 години. Неаполитанци пък ще приберат трансферна сума в размер на 15 млн. евро. В контракта са предвидени и различни бонуси.

"Хамшик показа истинска преданост към нашия клуб и към града. Той беше перфектен професионалист през цялото време, дори и в най-трудните моменти. През годините се разви и стана играч, какъвто всеки отбор иска да притежава. Винаги е добре дошъл отново в Наполи", заяви президентът на италианския клуб Ааурелио Де Лаурентис.

