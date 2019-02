Пелегрини: Едва не загубихме заради съдийски грешки

Мениджърът на Уест Хам Мануел Пелегрини разкритикува съдийството в мача срещу Ливърпул. Срещата завърши 1:1, но в нея имаше няколко спорни решения, от които домакините се чувстват ощетени.

"Имахме много възможности да спечелим. Равенството е факт, защото ни вкараха гол от чиста засада. В края Дивок Ориги можеше да донесе победата на Ливърпул, но и той беше в засада. Определено голяма грешка на страничния съдия", оплака се Пелегрини.

