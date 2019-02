Имахме един голям проблем в мача, призна Клоп

Равенството срещу Уест Хам (1:1) със сигурност е разочарование за Ливърпул, който вече има само 2 точки преднина пред Манчестър Сити в битката за титлата в Англия. Мениджърът на "червените" Юрген Клоп призна, че резултатът е справедлив и изтъкна, че отборът му е изпитвал трудности при статичните положения в полза на съперника. Именно след стандартна ситуация и хитър пас на Фелипе Андерсон към Микейл Антонио.

"Беше труден мач. Статичните положения се оказаха сериозен проблем, въпреки че знаехме, че Уест Хам много разчита за тях. Равенството е реално. През второто полувреме съдията направи грешки в наш ущърб, може би защото голът ни беше от засада", коментира Клоп.

"We were not at our best, but we created some good moments. It’s a deserved draw, we’ll take that now and see who’s ready for the weekend" - Jurgen Klopp#WHULIV pic.twitter.com/Nq8ApR4ygG