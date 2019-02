Игуаин: В Англия е по-трудно, но ми харесва

Новото попълнение на Челси Гонсало Игуаин заяви, че вече е усетил разликите межу английския и италианския футбол. Аржентинецът вече откри головата си сметка за лондонския тим и даде надежди на феновете, че под ръководството на Маурицио Сари ще бележи с лекотата, с която го правеше и в Наполи.

"Разликата е голяма - тук защитниците са много по-агресивни, особено когато владееш топката. Аз обаче харесвам английския футбол. Тепърва ще свиквам със съотборниците си и нещата ще започнат да се получават по-добре", каза Игуаин.

Gonzalo Higuain on relationship with Maurizio Sarri:



"Sarri is the coach who has got the best out of me as a player. He’s someone who knew how to work with me, particularly on the emotional side. I’m just happy to be working with him again at a big club." pic.twitter.com/HTfAPm4hdH