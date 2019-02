Добри новини за Барса - Дембеле ще е на линия за Ел Класико

Крилото на Барселона Усман Дембеле е възстановен от контузията си и ще може да вземе участие в първия полуфинал за Купата на краля срещу Реал Мадрид. Двубоят е в сряда на "Камп Ноу", а френският национал, който две седмици беше извън терените заради разтежение, се включи пълноценно в днешното занимание на каталунците.

Дембеле имаше проблеми не само с травмата, но и с настинка, която пребори с помощта на антибиотици.

[AS] | Ousmane Dembélé is in full health as he trained today!



The Frenchman is fully determined to play in El Clásico pic.twitter.com/VtiJMIPlCL