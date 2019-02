Уест Хам - Ливърпул 1:1, гледайте тук

Tonight's team to face @WestHamUtd...



Още в 3-ата минута Ернандес беше близо до гол, но ударът му мина на сантиметри от гредата. В 10-ата минута опасен шут на Кресуел мина встрани от вратата, а в 16-ата Алисон отрази нов удар на Чичарито. Ливърпул стигна до първата си голова възможност в 20-ата минута, когато Фабиански улови удар на Фирмино. Само две по-късно гостите стигнаха до попадение. Лалана добре задържа топката по десния фланг и подаде на Милнър. Той пусна пас на намиращия си пред противниковата врата Мане, който откри резултата в полза на своя тим. Милнър обаче се намираше в положение на засада при поемането на топката.

В 49-ата минута играчите на Ливърпул имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Огбона, но съдията остана безмълвен.





УЕСТ ХАМ - ЛИВЪРПУЛ 1:1







0:1 Мане (22')



1:1 Антонио (28')







Уест Хам: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбона, Кресуел, Снодграс, Ноубъл, Райс, Андерсон, Антонио, Ернандес

Отборите на Уест Хам Ливърпул играят при резултат 1:1 на “ Лондон Стейдиъм ” в последен мач от 25-ия кръг на Висшата лига. Попаденията отбелязаха Садио Мане (22') и Микел Антонио (30').Мениджърът на мърсисайдци Юрген Клоп е направил три промени в сравнение с равенството 1:1 срещу Лестър Джеймс Милнър е капитан и действа по десния бек, заменяйки лекуващия травма Джордан Хендерсън , а контузеният Жоржиньо Вайналдум Джердан Шакири отстъпват местата си на Фабиньо Адам Лалана . В атака действа познатото офанзивно трио на тима - Мохамед Салах , Садио Мане и Роберто Фирмино В състава на Уест Хам също има три промени след загубата с 0:3 от Уулвърхамптън . Наставникът Мануел Пелегрини е сменил и двата си бека. Вместо Пабло Сабалета Артур Масуако започват Раян Фредерикс Аарън Кресуел . Партньор на Хавиер Ернандес в атака тази вечер e Антонио, заменил Марко Арнаутович "Чуковете" бързо възстановиха равенството. В 28-ата минута Антонио се разписа, след като успя да се откъсне от противниковата защита при заучено изпълнение на пряк свободен удар. В 42-ата Уест Хам можеше да вкара втори гол, когато след изпълнение на фаул Анджело Огбона се озова сам срещу Алисон, но ударът му с глава премина над вратата. След две минути Ливърпул отговори с удар на Мане в ръцете на Лукаш Фабиански, също дошъл след центриране от пряк свободен удар.Алисон, Милнър, Матип, Ван Дайк, Робъртсън, Фабиньо, Кейта, Мане, Фирмино, Лалана, Салах