Лукаку: Пари Сен Жермен е фаворит срещу нас в Шампионската лига

Нападателят на Манчестър Юнайтед Ромелу Лукаку призна, че той и съотборниците му се представят много по-добре под ръководството на Оле Гунар Солскяер, но това все още не означава, че "червените дяволи" са фаворит срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Юнайтед приема шампиона на Франция идния вторник в първи мач от осминафиналите на турнира.

"За мен ПСЖ е фаворит, но ни ще бъде подготвени добре за този мач и може да ги изненадаме. Знаем, че излизаме срещу един много добър състав, който за мен е основен претендент да спечели турнира. Когато видите какви играчи има в отбора им и с колко добър треньор разполагат, разбирате, че ни очаква много труден мач", каза Лукаку пред френския Канал+.

