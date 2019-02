Бойни спортове Бадр Хари тренира усилено, независимо от обвиненията за допинг 04 февруари 2019 | 18:27 0 0 0 0 0 Една от най-големите звезди в историята на кикбокса Бадр Хари не спира да тренира и да се хвали със зверската си форма. Хари подписа с GLORY през 2016 година и успя да спечели 1 рунд срещу Рико Верхойвен, но във втория си контузи ръката и загуби с ТКО. Две години по-късно той отново се качи на ринга срещу Хесди Гергес и беше свалил доста килограми, за да има по-голяма скорост. Той успя да победи с решение, но преди няколко дни стана ясно, че и двамата са дали положителни проби за допинг. Не изглежда обаче мароканската звезда да се притеснява от това и той продължава да прекарва сериозно време в залата. Този скандален случаи все още се разследва и ако бъде признат за виновен "Golden boy" ще получи наказание от 4 години и със сигурност това ще е край на неговата кариера, защото вече е на 34 години. View this post on Instagram A post shared by Badr Hari (@badrhariofficial) on Jan 31, 2019 at 12:34pm PST Бадр е в играта вече 19 години и има 107 победи от 120 битки като 92 от тях са с нокаут, което е изключително постижение. Тази година той се закани, че ще убива всички бойци от тежка категория на GLORY и в момента подготвя тялото си за война. Миналата година той се качи на ринга на GLORY, за да приеме битка със своя сънародник Джамал бен Садик, който през декември спечели турнира в тежка категория. mma.bg

