Манчини: Целта на Италия е да бие във всеки мач

Селекционерът на италианския национален отбор Роберто Манчини заяви, че нападателят на Сампдория Фабио Куалярела е заслужил повиквателната си. 36-годишният футболист вкара 16 гола в 16 срещи за клуба от Генуа от началото на сезона и това е впечатлило Манчини.

#Sampdoria veteran Fabio Quagliarella says ‘hard work always pays off’ after he was called up to #Italy’s two-day training camp https://t.co/S7BCOwiKA0 #Azzurri pic.twitter.com/u9BwDvrBUQ