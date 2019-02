Обратно броене до UFC 234

Наближава събитието UFC 234, което ще се проведе този уикенд в Мелбърн, Австралия. В главната битка шампиона в средна категория Робърт Уитакър ще защитава титлата си срещу Келвин Гастелъм, който откакто се завърна в средна категория е с рекорд 3-1-1. Той успя да си спечели шанс за титлата след доста спорна победа с разделено решение над Жакаре Соуза.

