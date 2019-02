Икарди към феновете: Ако не го обичаш, когато губи, не го прави, когато побеждава

View this post on Instagram

Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. #ForzaInter #team #MI9 #amala . Se non la ami quando perde, non amarla quando vince.

