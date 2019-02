Снукър Втора титла през сезона за Воина 04 февруари 2019 | 15:46 0 0 0 0 2 Пред великолепните 2500 зрители в зала “Темподром” в Берлин Кайрън Уилсън осъществи обрат от 5:7 до 9:7 за титлата в Германския Мастърс в оспорван и драматичен финал срещу Дейвид Гилбърт. Така Воина грабна втора ранкинг титла по снукър през сезона след тази от “Пол Хънтър Класик” и общо трета в кариерата си, включвайки Шанхай Мастърс през 2015-а. Финалът в Берлин бе съдийстван от българката Десислава Божилова. Към добрите резултати на Уилсън тази кампания може да се причислят трофея от Световното първенство с шест червени и финала в “Шампион на шампионите”. Любопитното е, че той осъществи “германски дубъл”, тъй като и първият му трофей за сезона бе извоюван на германска земя в град Фюрт. "It rhymes with..."



Having won both the Paul Hunter Classic and the https://t.co/zhLqNSJmMN German Masters this season, @KyrenWilson has earned a treat.



But what's he got his eye on? #D88GermanMasters pic.twitter.com/12OsABcP6v — World Snooker (@WorldSnooker) February 3, 2019 Воина се изравни по брой ранкинг титли с Марко Фу, Рики Уолдън, Пол Хънтър, Бари Хоукинс и Джеймс Уатана. Гилбърт пък загуби и третия ранкинг финал, в който взе участие, също така втори през настоящата кампания - той допусна обрат от 9:5 до 9:10 от Марк Уилямс във финала на World Open през август 2018-а, а сега водеше със 7:5 на Уилсън, но отново не успя да пресече финалната права. В допълнение към тези поражения той загуби с 5:10 от Джон Хигинс през 2015-а битката за отличието в Международния шампионат. Deutschland Double?@KyrenWilson: "Completed it, mate" #D88GermanMasters pic.twitter.com/YqHdO1f9Z7 — World Snooker (@WorldSnooker) February 3, 2019 27-годишният Уилсън спечели 80 000 паунда от наградния фонд и се изкачи с една позиция до номер 8 в световната ранглиста. Чекът за 35 000 паунда на Гилбърт пък го извисява от 19-о до 17-о място и той продължава да увеличава шансовете си за директно класиране за Световното първенство в “Крусибъл”. Your https://t.co/zhLqNSJmMN German Masters champion, @KyrenWilson!



TWO German ranking titles in the same season for The Warrior



What a final! #D88GermanMasters pic.twitter.com/VwepMKv9rY — World Snooker (@WorldSnooker) February 3, 2019 Гилбърт изоставаше с 3:5 след първата сесия, след което спечели първите четири фрейма от вечерния сегмент, за да поведе със 7:5. Воина оправда прозвището си и измъкна двубоя с няколко “откраднати” партии и чудесни разчиствания под напрежение. Съперникът му определи едно от тях за 7:7 за “най-доброто, което е виждал”.

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 684 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1