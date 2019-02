Фен написа песен за Наоми Осака

You guys I screamed https://t.co/y8DLTofqBO — NaomiOsaka (@Naomi_Osaka_) February 3, 2019

Фен на новата №1 в света и шампионка на US Open и Australian Open Наоми Осака написа песен за 21-годишната японска тенисистка. Осака триумфира в Мелбърн в края на януари след победа в три сета срещу чехкинята Петра Квитова на финала. Чуйте произведението, носещо името Pump It Up, което е дело на Масато Тани.