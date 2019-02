Моторни спортове Suzuki представиха новата си машина за MotoGP (видео) 04 февруари 2019 | 13:40 - Обновена 0 0 0 0 0



Шампионът в Moto3 Мир заменя Андреа Яноне в Suzuki след само един сезон в Moto2, докато Ринс е на крачка от своята трета година с тима. През сезон 2018 той записа три подиума за последните четири състезания, но така и не стигна до дебютната си победа. Отборът няма успех от 2016 година, когато Винялес триумфира на британската писта "Силвърстоун". MotoGP: Suzuki show off 2019 machine - https://t.co/2GYnIvcyVx pic.twitter.com/vvBLRhn4DL — Simon Patterson (@denkmit) February 4, 2019 The boys are back in town, and #feelingfresh with the new livery

Watch the full launch: https://t.co/GV1XXqslvn@MotoGP #SUZUKing pic.twitter.com/eb7vx30yW9 — Team SUZUKI ECSTAR (@suzukimotogp) February 3, 2019 Suzuki показаха машината си за сезон 2019 в кралския клас на мотоциклетизма. Цветовата схема на мотора е почти непроменена от миналогодишната. Отборът представи новия мотор без специално събитие, а с Youtube видео с пилотите Алекс Ринс и Хоан Мир. "Мисля, че имахме добър мотор през 2018 година. Успяхме да направим много добра машина и започваме годината с подобрен мотор във всички аспекти – спиране, ускорение и максимална скорост", сподели Алекс Ринс.

