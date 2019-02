Други спортове Ван Гервен с пета поредна титла на "Мастърс" 04 февруари 2019 | 13:33 - Обновена 0 0 0 0 1



Пътят към финала за Ван Гервен започна с двубой с Джони Клейтън на 1/8-финала, в който записа успех с 10:5 лега. Същият резултат се получи и в 1/4-финалния му сблъсък с Менсур Сульович. На 1/2-финала Дейв Чизнъл се бори здраво, но нямаше как да спре набралия скорост холандец, който направи две впечатляващи затваряния от 170 и 141 точки.

ANOTHER 170 CHECKOUT!!



Toying with his prey like a Lion



Michael van Gerwen sinks a killer blow to Wade's title challenge as he fires his second 170 checkout of the day!



Majestic. #BVDarts pic.twitter.com/8WWKZ4DAfv — PDC Darts (@OfficialPDC) 3 февруари 2019 г.

Финалът противопостави Ван Гервен срещу Джеймс Уейд. "Машината" обаче също не оказа кой знае каква съпротива и бе пометен с 11:5, като и в този двубой МВГ направи максимален чекаут от 170 точки.



В сблъсъка за трофея Ван Гервен завърши със средни стойности от 99,8 срещу едва 87,44 за Уейд. Холандецън направи 2 максимума, докато англичанинът бе с 3. При чекаутите пък Майти Майк бе с успеваемост 39,29%, а неговия съперник също бе доста стабилен с 35,71%, но при доста по-малко възможности.

Michael van Gerwen is your 2019 BetVictor Masters Champion... he lifts his trophy high once again! pic.twitter.com/uFu5WyjopR — PDC Darts (@OfficialPDC) 3 февруари 2019 г.

С тазгодишния триумф на "Мастърс" Ван Гервен вече е в серия от 20 поредни победи в този турнир.

БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

1