Еди Хърн подготвя грандиозна гала на тежката категория на 20 април в Лондон

Британският промоутър Еди Хърн от Matchroom Boxing планира да проведе на 20 април на 02 Арена в Лондонграндиозна боксова гала-вечер, в която участие ще вземат някои от най-добрите боксьори в тежка категория.

„Бих искал да организирам голяма боксова гала-вечер в тежка категория, в която да се проведат 4 или 5 битки. Ще видим как ще се развият събитията през следващите няколко дни“, заяви Еди Хърн пред Boxing Social

Шоуто ще бъде оглавено от битката на британския претендент Дилиън Уайт (25-1, 18 КО). Негов съперник ще бъде някои измежду кубинеца Луис Ортис (30-1, 26 КО), руснака Александър Поветкин (34-2, 24 КО) или американеца Доминик Брийзил (20-1, 18 КО).

... WHO NEXT FOR WHYTE?



After announcing that he is likely to headline at The O2 Arena on April 20th...



Who would YOU like Dillian Whyte to face next?



VOTE NOW! #Boxing — Boxing Social (@boxing_social) 2 февруари 2019 г.

Уайт изяви желание да се бие с Брийзил, който прие предизвикателството му.

Хърн планира мач и между бившия световен шампион от Нова Зеландия Джоузеф Паркър (25-2, 19 КО) и Дерек Чисора (29-9, 21 КО).

Най-вероятно среща ще проведат и британецът Дейвид Алън (16-4-2, 13) и бившият шампион Лукас Браун (27-1, 24 КО) от Австралия.

Също така, промоутърът обмисля да включи в шоуто още един интргиуващ сблъсък между американеца Майкъл Хънтър (16-1, 11 КО) от САЩ и камерунеца Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).