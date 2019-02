Моторни спортове Вижте новата машина на Валентино Роси за MotoGP 04 февруари 2019 | 11:58 - Обновена 0 0 0 0 1



"Харесвам много новия дизайн на мотора. Машината е красива, а цветовете ми напомнят на любимия ми футболен отбор – Интер, така че се чувствам страхотно", разкри Валентино Роси по време на церемонията. 2019 here we come!@ValeYellow46 and @mvkoficial12 got their #BeastModeOn.#MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/RPzwK3mKO8 — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) February 4, 2019 Yamaha представиха дизайна на новата версия на YZR-M1 за сезон 2019 в MotoGP. Новите мотори на деветкратния мотоциклетен шампион Валентино Роси и последния победител на конструктора Маверик Винялес са оцветени в тъмносиньо и черно. Промяната в цветовата схема на машините идва след смяната на основния спонсор на отбора от испанската телекомуникационна компания Movistar на производителя на енергийни напитки Monster."Харесвам много новия дизайн на мотора. Машината е красива, а цветовете ми напомнят на любимия ми футболен отбор – Интер, така че се чувствам страхотно", разкри Валентино Роси по време на церемонията. Monster подкрепяха двамата пилоти и преди, а освен това бяха и спонсор на сателитния тим на Yamaha, който през 2019-а ще бъде изцяло нов. GALLERY: @YamahaMotoGP 2019 launch



Take a look at the best shots of 2019 Monster Energy Yamaha MotoGP team#MotoGP | https://t.co/cgEvkwLuJj pic.twitter.com/DqQyAHvx1s — MotoGP™ (@MotoGP) February 4, 2019 Заводският отбор на Yamaha ще се опита да се възстанови от неуспешната кампания през 2018-а, която отбеляза най-големия им период без победа в историята на MotoGP. Той бе прекъснат от успеха на Винялес на австралийската писта "Филип Айлънд". Винялес и Роси, които имат договори с тима до 2020 г., ще направят дебюта си с новата машина по време на тестовете на "Сепанг" между 6 и 8 февруари.

