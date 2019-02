Бостън прекъсна серията си от 14 поредни мача без победа срещу Вашингтон

Boston Bruins goaltender Tuukka Rask has passed Tiny Thompson for the most wins in franchise history with 253. #NHLBruins



1. Tuukka Rask - 253

2. Tiny Thompson - 252

3. Frank Brimsek - 230

4. Gerry Cheevers - 226

5. Tim Thomas - 196 pic.twitter.com/diP4BrIbNg