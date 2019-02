Откриха останките от самолета на Сала

Останки от самолета Piper Malibu N264DB, който изчезна над Ламанша с аржентинския нападател Емилиано Сала на борда края на януари, са били открити в неделя сутринта на дъното на Ла Манша. Семейството на играча, който пътуваше към Острова след трансфера си от френския Нант, е било уведомено за находката, която слага край на надеждите им за щастлив изход от драмата, за която до последно се надяваха.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala