ММА Създателят на хитовия сериал Narcos ще продуцира филм за бразилското джу джицу 04 февруари 2019 | 14:55 - Обновена 0 0 0 0 1



“Dead or Alive” ще разказва за живота на две от иконите в историята на бойното изкуство. Това ще бъде епична поредица, действията в която ще се развиват от от Япония през 19ти век до наши дни в САЩ. Двамата главни герои са мъже от много различни светове, които са разработили и разпространили смесено бойно изкуство, което по-късно става известно като Бразилско джу-джицу.

Митсуйо Маеда пътува из целия свят, за да покаже способностите на своето бойно изкуство. Неговото пътешествие го отвежда от Япония до Америка. Японецът пристига в Бразилия като част от пътуващ цирк през 1914 г. На една демонстрация той се среща с Карлос Грейси, като двамата стават ментор и ученик. По-късно Грейси учи своите братя и в крайна сметка те създват семейна бойна династия, която практически дава началото на сегашните Смесени бойни изкуства. Хиксън Грейси, племенникът на Карлос Грейси, е вече оттеглил се боец, който е спечелил множество шампионати и е член на “Залата на славата на ММА”.

Ето какво пише за "Dead or Alive" популярен интернет сайт, следящ холивудския свят отблизо:

Холивудският топ режисьор Хосе Падила ще работи върху проект с Netflix, който ще представи на широката публика сериен филм базиран върху живота на Митсуйо Маеда и Хиксън Грейси.“Dead or Alive” ще разказва за живота на две от иконите в историята на бойното изкуство. Това ще бъде епична поредица, действията в която ще се развиват от от Япония през 19ти век до наши дни в САЩ. Двамата главни герои са мъже от много различни светове, които са разработили и разпространили смесено бойно изкуство, което по-късно става известно като Бразилско джу-джицу.Ето какво пише за "Dead or Alive" популярен интернет сайт, следящ холивудския свят отблизо: „Това ще е филм с универсална привлекателност и със забележителни герои от реалния живот“, гласи изявлението. "Хиксън Грейси е един от най-великите бойци за всички времена и ние ще имаме честта да споделим неговата история."



Историята на Маеда и Грейси е в основата на за развитието на Бразилското Джу Джицу и ММА в днешно време. Интересът към нея винаги е предизвиквал дебати относно точността на събитията и дори съдебни процеси. Със сигурност животът на тези двама изключителни мъже би бил повече от интересна история за зрителите, стига екипът на Падила да се справи със нелеката задача. Ако искате да прочетете повече за историята на един от най-бързо развиващите се спортове в световен мащаб - Бразилското джу джицу, кликнете ТУК. 0 0 0 0 1 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 461 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1