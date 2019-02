Тенис Бертенс триумфира в Санкт Петербург 03 февруари 2019 | 18:35 - Обновена 0 0 0 0 0

.@kikibertens and her new silverware!@Formula_TX #формулатх pic.twitter.com/W2xnxuDXcP — WTA (@WTA) February 3, 2019 Бертенс направи страхотен обрат в първия сет. Тя отстъпваше с 2:5, но спечели следващите четири гейма, а след това и тайбрека. Във втората част холандката поведе с 3:1, след което загуби три поредни гейма и Векич стигна до обрат - 4:3. Последва серия от три поредни гейма, с която Бертенс спечели мача.



За победата си Бертенс ще получи 141500 долара от наградния фонд. Холандката Кики Бертенс спечели титлата на турнира по тенис в Санкт Петербург (Русия) с награден фонд 823 хиляди долара. На финала поставената под номер 2 Бертенс победи осмата в схемата Донна Векич (Хърватия) със 7:6 (2), 6:4 за 1:44 часа. За 27-годишната холандка, която е осма в световната ранглиста на WТА, това е осма титла в кариерата. 22-годишната Векич е 30-а в световната ранглиста.Бертенс направи страхотен обрат в първия сет. Тя отстъпваше с 2:5, но спечели следващите четири гейма, а след това и тайбрека. Във втората част холандката поведе с 3:1, след което загуби три поредни гейма и Векич стигна до обрат - 4:3. Последва серия от три поредни гейма, с която Бертенс спечели мача.За победата си Бертенс ще получи 141500 долара от наградния фонд.

