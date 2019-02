Конър се възхити на бразилските фенове и си пожела битка пред тях

Конър Макгрегър е доволен от събитието, което се проведе днес във Форталеза. Бившият шампион харесва атмосферата и иска в определен момент от неговата кариера да се състезава пред феновете в страната:

"Каква изумителна атмосфера тази нощ на събитието в Бразилия. Бих се радвал да се бия пред всички тези страстни фенове там в даден момент от моята кариера. Бяхме близо до битка в Рио миналата година. Може би следващият път. Все още съм тук."

What an amazing atmosphere at UFC Brazil tonight.

I would LOVE to compete there for all the passionate Brazilian fans at some stage of my career.

I was so close to securing a bout in Rio last year. It was essentially a done deal.

Maybe next time.

Ui Vai Morrer!!!! I’m still here.