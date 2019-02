Англия Джулиън Лескът: Стилиян Петров и Бербатов бяха сред най-техничните във Висшата лига 03 февруари 2019 | 14:07 - Обновена 0 0 0 0 0



- Здравейте, Джулиън! Вие бяхте един от големите шампиони, които играха в благотворителния мач между отборите на Стилиян Петров и Джеймс Милнър в Глазгоу. Какво е да се събирате по такива поводи световни звезди?



- Вдъхновяващо. И двамата капитани, и двамата треньори в лицето на



- На подобни събития се събирате бивши футболисти с пребогати визитки. За какво си говорите?



- Първо да ви кажа, че винаги става голям купон. Няма го напрежението от мисълта, че трябва да печелиш на всяка цена. А историите са супер, но няма да ви ги разкажа. Само ние си ги знаем помежду си.



- Кой е най-добрият ви приятел от тези, които бяха на шоуто в Глазгоу?



- Играл съм повече с момчетата от отбора на Джеймс Милнър, както и със самия него.



- Какво мислите за Стилиян Петров? Помните ли мачове срещу него?



- Изключително отборен футболист със забележителна техника. В продължение на толкова много години показа завидно постоянство. Той е играл с мои приятели като Джеймс, които разказват колко е бил отдаден в тренировките и мачовете. Няколко пъти сме се срещали на терена, когато Стан играеше за



- Мислите ли, че той е примерът за тези, които в момента се борят с нея?



- Абсолютно. Стан със сигурност е от щастливците, които успяха да оздравеят. Истински поклон пред неговото семейство за подкрепата. Това е битка, която се печели толкова трудно. Впечатляващо е, че Стан е толкова здрав и пълен с енергия, че може да организира събитие като благотворителния мач в Глазгоу.



- Какви са впечатленията ви от българския футбол?



- Не съм сигурен какво е нивото на вашето първенство, но когато се замисля за български играчи, винаги ми изплува много добрата техника. Най-много впечатление имам от Стан и от Димитър Бербатов. Те бяха сред най-техничните във Висшата лига.



- Кои българи най-много цените?



- От днешните не мога да се сетя.



- А от преди?



- Много ми харесваше стила на Димитър Бербатов. Той беше нападател, аз съм защитник и сме се срещали неведнъж. Казах ви вече за Стан. Проблемът на България е, че няма постоянството в Европа през годините.



- Вкарвал ли е Бербатов гол, когато сте го пазил?



- Сигурно. Може би един или два. Като се замисля със сигурност вкара, когато беше в



- По същото време във Висшата лига и в Манчестър Сити играеха още двама българи – Мартин Петров и Валери Божинов.



- С Божинов не се засякохме. Точно когато Сити ме взе, той напусна. Знам, че е бил много весело момче.



- А Петров?



- Завинаги ще съм фен на Уулвс. Там започнах, а първата любов не се забравя. Ще съм и голям фен на Астън Вила и на Манчестър Сити, където пък постигнах най-добри резултати. Но Уулвърхемптън си остава на първо място.



- Какво беше усещането да ви изберат за най-добрия млад футболист в Уулвърхемптън за цял сезон?



- Велико беше. Защото не бях само аз достоен за това признание. Роби Кийн например ми бе конкурент. Също и Джаки Макнамара. Бяхме много силни млади момчета. И честта да си номер едно е наистина голяма. Затова и Уулвърхемптън винаги ще е дълбоко в сърцето ми.



- Винаги ли сте играл като централен защитник?



- Да, още в Уулвс започнах като централен защитник. Рядко, много рядко съм бил и ляв бек.



- Уулвърхемптън се завърна през този сезон във Висшата лига. Ще успее ли дълго да се задържи?



- Това е голямата цел. И преди е било най-важното да остане във Висшата лига, но сега ситуацията е по-различна. Сега отборът има много по-голямо самочувствие. Надявам се, че Уулвърхемптън не само ще остане във Висшата лига, но ще гради и по-боеспособен отбор за следващата година.



- Евертън е следващата стъпка в кариерата ви. Там също ви избраха за най-добър на сезона.



- Да, и отново ще кажа, че това е чест, която не се описва с думи. И в Евертън играеха великолепни футболисти. За мен това беше първият сезон във Висшата лига. За първи път се срещнах с толкова класни футболисти. За първи път се изправих срещу Стан и Джеймс, които играеха в Астън Вила. Бяхме силни, борихме се за място в Топ 4. Имах късмета в най-добрия момент да подпиша с Евертън. Помня всеки един от мачовете ми, защото много им се наслаждавах.



- Най-доброто ви време безспорно е в Манчестър Сити.



- Така е.



- Това ли е клубът на бъдещето?



- Не бих го нарекъл така. Но със сигурност клубът се развива в правилната посока. Сити иска да е най-големият. А най-големите трябва винаги да печелят мачове, титли, купи. В последните 7-8 сезона това се получава. Когато играех за Сити, това бе най-успешното и щастливо време в кариерата ми. Намерих много подкрепа и приятели. Отборът започна да бъде доминиращ фактор във Висшата лига. Един от най-добрите два-три тима. Надявам се, че скоро Сити ще изпълни и голямата си мечта в Европа.



- Вие спечелихте всички възможни английски трофеи със Сити. Кой е най-ценният ви спомен от кариерата в Манчестър?



- И с този въпрос ме затруднявате. Кое е по-голямото дерби? И в двете емоциите са еднакви. И за футболистите, и за феновете е еднакво важно да спечелят. Аз ще ви кажа за още едно дерби, в което съм играл. За всички в Уулвърхемптън е най-важно да победят



- Колко победи имате в тези дербита?



- Уоу, колко ли са? Помня, че спечелих последното. Всичките трудно ще ги изброя.



- Вие сте от защитниците, които вкарваха много голове. Караха ли ви треньорите да тръгвате в атака?



- Случвало се е, но не винаги. Най-добрият треньор, с който съм работил, е Глен Ходъл. На тренировките в Уулвърхемптън често ме караше да минавам в ляво и да атакувам. А когато си в нападение, винаги можеш да вкараш гол. На мен ми се получаваше.



- В края на кариерата ви се приближихте доста до България. Подписахте с атинския АЕК. Хареса ли ви престоят в Гърция?



- Трудно ми беше, защото там бях самотен - без семейството ми. Това ми се случи за първи път в живота. Иначе всичко в Гърция ми бе много странно. Например структурата на лигата, която е много различна от Висшата лига. Задаваш въпроси, а те не могат да ти отговорят. Трудно беше. Зарадвах се, че през този сезон АЕК участва в групите на Шампионската лига. Голямо постижение за клуба.



- Бихте ли сравнили футбола в Англия и Гърция?



- Много, много различен. Като агресивност особено. Има и различна страст. Феновете в Гърция се събират още пред хотелите на отборите, което в Англия няма да се случи. Това прави контактът между привържениците и футболистите много по-емоционален.



- Кой треньор най-много повлия на кариерата ви?



- Малцина сигурно са го чували. Името му е Тери Конър. Той беше треньорът, който първи ме взе от академията на Уулвърхемптън. Благодарение на него успях да се адаптирам към първия тим. Не спираше по цял ден да работи с мен. Искаше да изкара най-доброто от амбициозния Джулиън. Затова ще съм му благодарен до края на живота си. Където и да играех по-късно в кариерата си, следвах съветите му. До ден-днешен си говорим. Тери Конър е най-важният фактор да стана професионален футболист. А от тези, които светът познава, най-много ценя Глен Ходъл. Той ме предизвика да гледам играта по различен начин. Тогава бях още млад и не разбирах много. Ходъл ме накара да си отворя очите и да разбера защо се играе по този начин.



- Срещу кой нападател ви беше най-трудно?



- Луис Саха от времето, когато играеше във



- А кой беше най-добрият ви партньор в отбраната?



- Пак няма да ви кажа много известно име. Бях на 19 или на 20 години и се учех много от Пол Бътлър в Уулвърхемптън. Той ми посочи как в игрова обстановка да чета събитията на терена. Не беше толкова мобилен като мен, не можеше да тича много, но винаги знаеше коя е точната позиция на бранителя. Когато отидох в Евертън, станах партньор с един невероятен защитник – Фил Джагиелка. С него се познавахме отлично още от националните отбори на Англия при подрастващите. А ако трябва да говоря с кого съм бил най-успешен, това безспорно е



- Сити превърна миналия сезон в състезание с един кон. Сега е много по-оспорвано. Може ли Сити да стане хегемонът на английския футбол?



- Определено всеки иска да победи Сити. Особено след предишния сезон. Сега отборът играе в същия стил като преди година. Ливърпул се показа като изключително стойностен съперник. Но все пак отборът, който всички най-много искат да победят, е Сити. Очаквах Ливърпул да е големият конкурент. Дори когато миналия сезон Сити победи „червените“ с 5:0, разликата в класите на терена на бе такава. Ливърпул се развива много добре и битката за титлата ще е много оспорвана.



- Английските клубове дават огромни пари за футболисти. Но доминацията на испанските отбори в Европа не спира. Челси е последният английски носител на Шампионската лига от 2012 година. Кога ще се промени статуквото?



- Надявам се още тази година. И Манчестър Сити да спечели Шампионската лига. Това е голямата цел на клуба. Живеем в ерата на двамата най-велики футболисти – Меси и Роналдо. Затова и Испания имаше тази доминация. Сега вече сред фаворитите за Шампионската лига слагам и



- Във Висшата лига има твърде много чужденци. Проблем ли е това за английските играчи?



- И да, и не. Целта на английските клубове е да имат най-добрите футболисти. Затова за младите англичани е все по-трудно да пробият в първия тим. От друга страна да тренираш с най-добрите, може да те издигне на тяхното ниво. Никой не може да отрече, че Висшата лига е най-атрактивното първенство в света. И съвсем нормално е да бъде атракция и магнит за най-добрите футболисти.



- Но и дербитата между най-силните отбори във Висшата лига са дуели между треньори, които не са англичани. Идват от Германия, Испания, Италия... Къде са английските треньори?



- Отново е трудно да ви отговоря. Имайте предвид, че все по-рядко и собствениците на английските клубове са англичани. Всеки си има предпочитания към някого и го кани. Треньорът зависи много от факта кой контролира процесите в клуба. Същото е като със селекцията на футболистите.



- И въпреки това Англия стана четвърта в света на Мондиал 2018.



- Ето, виждате ли. Това слага край на спекулациите, че нямало добри английски футболисти. Играхме все в интересни мачове и не правихме скучни нулеви равенства.



- И накрая да ви попитам за нещо извън футбола. Вашият братовчед е боксьор.



- Така е. Казва се Брайън Роуз.



- Харесвате ли бокса?



- Гледам неговите мачове, рядко други.



- Чувал ли сте за българския голям боксьор Кубрат Пулев?



- Не, не го знам. В коя категория е?



- В супертежка.



- О, тогава ще разгледам за него и ще му гледам мачовете. Като цяло, не разбирам много от бокс.



