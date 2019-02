Славко Матич: Катар бе доминиращ, играеше футбол на високо ниво

Бившият футболист на Славия и ЦСКА Славко Матич смята, че Катар заслужено е спечелил купата на Азия. Във финалната среща играчите на Феликс Санчес се наложиха категорично над Япония с 3:1. Матич познава добре местния футбол, където е работил в Ал Ахли и Ал-Шамал.

"Националният отбор на Катар имаше тежки опоненти по пътя към финалите, а самата политическа ситуация беше техният стимул да се борят още повече, за да спечелят за своята страна. Позволете ми да ви напомня, че Катар е под санкциите на Саудитска Арабия и домакини на това състезание от Обединените арабски емирства. Катар беше доминиращ, играеше на високо ниво, съвременен и бърз футбол. Мнозина подцениха този национален отбор.

Qatar welcomed its triumphant footballers following its historic #AsianCup2019 title — in pictures https://t.co/HehkzwNQDz pic.twitter.com/7YszBwfBNz