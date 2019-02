Емполи се надява на помощ от ФИФА, за да картотекира защитник

Старши треньорът на Емполи Джузепе Якини се надява, че ФИФА ще позволи да приключи сделката за покупката на словенския защитник Миха Мевли от Зенит. Според него сделката е била договорена, но не е регистрирана, докато зимният трансферен прозорец бе отворен.

Beppe Iachini wants #Empoli to “cut down on the errors” after a 2-2 draw with #Chievo , but admits the Miha Mevlja transfer from #Zenit might not go through https://t.co/b70oW0UjzZ #EmpoliChievo #SerieA pic.twitter.com/HREyrfkDNQ