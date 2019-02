Супербоул LIII - пореден триумф за историята или край на династия

Династият на Ню Инглънд Пейтриътс в Националната футболна лига на САЩ (НФЛ) е поставена на карта в дългоочакваното и грандиозно 53-о издание на Супербоул, в което шампионите на Американската футболна конференция ще срещнат първенците на Националната футболна конференция и считани за най-добър отбор в спорта през този сезон Лос Анджелис Рамс.

Супербоул LIII ще започне в 01:30 часа българско време в нощта на неделя срещу понеделник, като няма да бъде предаван по родна телевизия, но е свободен за гледане по чуждестранни канали, разпространявани на българска територия, както и в интернет.

СЦЕНАТА

Ултрамодерният стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, Джорджа, ще бъде домакин на Супербоул LIII. Общата сума за изграждането му е 1.6 милиарда долара и градът с право се гордее със съоръжението, което вероятно е най-модерното в света. То разполага с най-голямата видеостена, а от юли миналата година е с подвижен покрив, който ще бъде спуснат за двубоя, независимо от метеорологичните условия. Тазгодишният финал на НФЛ е най-голямото събитие, на което стадионът е бил арена досега, а капацитетът е между 71 000 и 75 000 за срещи по американски футбол и 42 500 за мачове по "сокър".

Атланта очаква 400 милиона приходи от организацията на Супербоул LIII, а се очакват над 1 милион зрители за традиционните предхождащи събития по време на т.нар. "Супербоул уикенд" - концерти, партита, рекламни и корпоративни събития в целия град.

ПЪТЯТ ДО АТЛАНТА

"Патриотите" влязоха в плейофите като втори поставени в Американската футболна конференция с 11 победи и 5 загуби в редовния сезон, след което спечелиха срещу Лос Анджелис Чарджърс като домакини с 41:28 и с 37:31 след продължения на гости на Канзас Сити Чийфс.

You have to eat the dream...

you have to sleep the dream...

you have to see it when nobody else sees it.#EverythingWeGot featuring @MeekMill pic.twitter.com/UN5F08UfBp — New England Patriots (@Patriots) February 1, 2019

"Овните" също влязоха в плейофите като втори поставени в Националната футболна конференция с 13 победи и 3 поражения в редовния сезон, след което надвиха Далас Каубойс с 30:22 у дома и Ню Орлиънс Сейнтс с 26:23 след продължения като гости (за първи път в историята и двата финала на конференциите не се решиха в редовното време).

ИСТОРИЯТА НА СЪПЕРНИЧЕСТВОТО

Началото на хегемонията на Патриотите е на 3 февруари 2002 година в 36-ото издание на Супербоул, когато именно е предишният им сблъсък с Рамс на финала на първенството, макар тогава "овните" да са от Сейнт Луис. От позицията на тотален аутсайдер срещу могъщия по това време съперник 24-годишният Том Брейди успява да изведе Ню Инглънд до първия триумф с трофея "Винс Ломбарди".

Както се случи във всичките пет успеха на "патриотите" досега, тогава също бе осъществен обрат в резултата, а и върху победата имаше сянка на противоречие - съдийската помощ в скандалния предишен мач, игран под силен снеговалеж с Оукланд Рейдърс. Все пак, вместо да загубят с 10 точки, както мнозина специалисти и букмейкъри предполагаха, Пейтриътс спечелиха драматично с 20:17. Финалната атака при 17:17 е проведена брилянтно от Брейди, който придвижи топката до 48 ярда от крайната зона и легендата Адам Винатери с точен шут я праща между гредите за победата.

A super special episode of Do Your Job presented by @Bose.



Episode 4 featuring the team behind the team at the #SuperBowl. pic.twitter.com/tvybOr8Cts — New England Patriots (@Patriots) February 2, 2019

ЛАВРИТЕ

Ню Инглънд са с баланс 5-5 в Супербоул, като са рекордьори с десетте си участия във финалния двубой на НФЛ, но изостават по трофеи от Питсбърг Стийлърс, които единствени имат 6 (и 2 загуби). Рамс имат една купа "Винс Ломбарди" от 1999 година и още две загуби в Супербоул, като сега за първи път са на финала от завръщането в Лос Анджелис през 2016 година.

"Патриотите" са за трети пореден път част от Супербоул, както и за четвърти в последните пет години, а иначе за рекорден 11-и и общо 9-и в ерата на тандема Беличик-Брейди (5-3). Ню Инглънд е първият отбор на три поредни финала от повече от четвърт век насам, след като Бъфало Билс играха на четири последователни - от Супербоул ХХV до XXVIII. В историята има само още един такъв случай - Маями Долфинс между 1971 и 1973 година.

РАЗВИТИЕТО НА САМИЯ МАЧ

Има добри предпостави да се очаква резултатен двубой, като и двата отбора имат потенциала да отбележат над 20 точки и дори да доближат 30 в битката за бленувания трофей. Основната задача на треньора на защитата на Рамс Уейд Филипс ще бъде да не позволи на атаката на "патриотите" да прави прословутите си пробиви с топка в ръце, а също и да не дава време на Том Брейди да избира първата желана опция за хирургически точните си пасове.

Основният посрещач (рисийвър) на Рамс Робърт Уудс ще бъде най-голямата заплаха за 5-кратните шампиони и майсторът на тактиката в защита Бил Беличик ще трябва да намери решение за проблемите, които Уудс ще създаде. Именно защитата обаче е слабото звено на "патриотите", които обективно са по-слаб отбор от Рамс, поне на хартия. Също така анализаторите в САЩ не могат да посочат по-слаб състав на Пейтриътс, който Том Брейди да е извел до Супербоул. Единствено може би сегашната атака е малко по-добра от тази през 2002-ра, когато бе спечелена първата купа "Винс Ломбарди", но пък сегашната защита не може да се мери изобщо с класата на тогавашната.

Отделно за 5-кратните шампиони е проблем формата на Роб Гронкауски, който в последно време има няколко страхотни уловени топки, но физически е далеч от най-добрите си години. Самият Брейди пък определи защитата на Рамс за най-добрата в професионалния футбол, а Акиб Талиб и Маркъс Питърс - за едни от най-добрите изобщо в историята в пресичането на пасове. Аарън Доналд пък прави невероятен сезон със средно 20.5 поваляния на противниковите куотърбекове, като той ще бъде основното оръжие срещу Брейди.

Unblockable.



All 20.5 sacks from @AaronDonald’s second consecutive Defensive Player of the Year season! #NFLHonors pic.twitter.com/9Es8uR4hWq — NFL (@NFL) February 3, 2019

ТОМ БРЕЙДИ

Том Брейди и неотскоро е считан за най-великия играч за всички времена и със сегашните си пет победи в Супербоул е рекордьор сред куотърбековете. Ако спечели шести шампионски пръстен обаче, ще застане еднолично начело по този показател сред футболистите изобщо в историята, като в момента дели челото с Чарлс Хейли.

Ако загуби обаче, ще изравни Джим Кели по най-много поражения в Супербоул за титулярен куотърбек. Брейди само веднъж не е печелил наградата за MVP (най-полезен играч) в Супербоул, когато тя отидепри Дейон Бренч на Супербоул XXXIX. Независимо от продължителните анализи и прогнози за края на хегемонията на Пейтриътс и в частност на Брейди в НФЛ, той е обявил, че ще играе още четири сезона, когато би бил на 45 години.

Той миналата година стана едва първият куотърбек на 40 или повече, който стартира в Супербоул, а разликата от 17 години с възрастта на куотърбека на Рамс Джаред Гоф вероятно е най-голямата в историята (рекордна със сигурност е разликата във възрастта на треньорите, след като Бил Беличик е на 66, а конкурентът му Шон Маквей е на 33). Съответно ако спечели Супербоул LIII, Брейди ще стане най-възрастният куотърбек шампион в историята, като тази "титла" сега принаделжи на Пейтън Манинг (39).

С Брейди като титулярен куотърбек "патриотите" са 16-1 (победи-загуби) в плейофите срещу съперници, които не са срещнали в редовния сезон, както и 13-9 срещу опоненти, с които са играли вече веднъж в кампанията. Ню Инглънд и Рамс не се срещнаха в сегашния редовен сезон, но пък единственото поражение на Пейтриътс с Брейди е от Филаделфия Ийгълс в миналогодишния Супербоул, който бе един от най-лудите в историята с развитието си.

ШОУТО НА ПОЛУВРЕМЕТО

В България шоуто на полувремето на Супербоул е по-популярно от самия двубой, като този път хедлайнъри на музикалното представление ще бъдат Maroon 5, а специални гости - Травис Скот и Биг Бои. Химнът на САЩ ще бъде изпълнен от Гладис Найт, а парадът на рекламите става все по-бляскав и иновативен с всяка изминала година и тази няма да направи изключение.