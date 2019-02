Бокс Звучи невероятно, но Кобрата може да е следващият съперник на Антъни Джошуа 03 февруари 2019 | 11:29 - Обновена 0 0 0 0 2

Jarrell Miller breaks silence on Anthony Joshua New York fight reports https://t.co/3WtawIVDRU — World Boxing News (@WorldBoxingNews) 3 февруари 2019 г. Така в списъка на промоутъра Еди Хърн, Кубрат Пулев излиза на челно място като човекът, който да спаси шоуто на „Уембли“, твърди изданието "World Boxing News".

Lewis: Joshua a big fish in a little pond, used Klitschko model staying in UK https://t.co/lPgaIb4VAP — World Boxing News (@WorldBoxingNews) 3 февруари 2019 г.

Официална новина трябва да има следващата седмица. Стадион "Уембли" е резервиран за 13 април. Кубрат Пулев е на път да стане основен кандидат за опонент на световния шампион в тежка категория на професионалния бокс - Антъни Джошуа, още в първия му мач за 2019 година. До момента преговорите на Еди Хърн за съперник на Джошуа изобщо не вървят по план. Вариантът с Дионтей Уайлдър и Фюри отпада. В застой са и преговорите с другите двама, които изглеждаха сигурни - Дилиан Уайт и Джарел Милър.Така в списъка на промоутъра Еди Хърн, Кубрат Пулев излиза на челно място като човекът, който да спаси шоуто на „Уембли“, твърди изданието "World Boxing News".Официална новина трябва да има следващата седмица. Стадион "Уембли" е резервиран за 13 април.

