Собствениците на Молде са пожелали на Солскяер да не се връща

Собствениците на Молде са пожелали на бившия старши треньор на норвежкия отбор Оле Гунар Солскяер да остане в Манчестър Юнайтед и да не се връща в родината си. Норвежкият специалист се наслаждава на отлични резултати начело на "червените дяволи" след назначението си през декември.

