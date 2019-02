Тенис Германия, Австралия, Русия и Сърбия се класираха за финалите на "Купа Дейвис" 03 февруари 2019 | 11:21 - Обновена 0 0 0 0 0 Congratulations to the 18 nations going to the #DavisCupMadridFinals



Трикратните шампиони от Германия, водени от номер 3 в света Александър Зверев, разбиха Унгария с 5:0 победи във Франкфурт. Победителите през 2010 година Сърбия се справиха с 3:2 при гостуването си на Узбекистан с 3:2 успеха, въпреки отсъствието на голямата си звезда и водач в класацията на АТП Новак Джокович, който през миналия уикенд спечели рекорден седми трофей на Australian Open.



Австралия, която има 28 титли, последната от които през 2003 година, спечели срещу Босна и Херцеговина с 4:0 победи. Двукратният победител Русия елиминира в пресявките шампионите от 2014 година Швейцария с 3:1 в Бийл, като за домакините не играха двамата най-добри тенисисти Роджър Федерер и Стан Вавринка. 12 nations have now booked their tickets to the #DavisCupMadridFinals - and they join Croatia, France, Spain, Argentina, USA and Great Britain in the big November showpiece! See you in Madrid!! pic.twitter.com/BF0H9JB9Wd — Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2019 Трикратният шампион Чехия, който взе поредни титли през 2012 и 2013 година, отпадна след 1:3 победи от Холандия в Острава.Робин Хаазе, който през следващата седмица ще играе на турнира в София и ще стартира срещу българина Димитър Кузманов, беше в основата на успеха, след като записа две победи на сингъл над Лукаш Росол и Иржи Лехецка, както и на двойки с Жан-Жулиен Роже. За домакините не игра първата ракета на страната Томаш Бердих. Бившите победители Германия, Австралия, Русия и Сърбия се класираха за финалите на новия формат на "Купа Дейвис", неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже, които ще се играят в Мадрид през ноември. Общо 12 състава преодоляха квалификациите, а към тях в спора за титлата в испанската столица ще се присъединят носителят на трофея Хърватия, вицешампионът Франция, Испания, САЩ, както и получилите "уайлд кард" Великобритания и Аржентина.

