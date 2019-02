Зимни спортове Отмениха и гигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен 03 февруари 2019 | 10:35 - Обновена 0 0 0 0 0

Markus Waldner | "No chance to race today" | Garmisch | Men's Downhill | FIS Alpine https://t.co/NCOzSdnSoU pic.twitter.com/Vzv4sjvA48 — FIS Alpine (@fisalpine) February 2, 2019

Това трябваше да бъде последното състезание преди Световното първенство в Оре (Швеция) от 5-и до 17-и февруари. Според метеорологичните прогнози валежите ще продължат през целия ден, което прави невъзможно провеждането на старта. По същите причини вчера беше отменено и спускането на мъжете в Гармиш.

No downhill at Garmisch-Partenkirchen https://t.co/TpWN5HCIh1 pic.twitter.com/vyW08AunTR — FIS Alpine (@fisalpine) February 2, 2019

