"Синя" легенда съветва Десподов: Да бъде дисциплиниран и да не обръща внимание на журналистите

Първият българин, играл в Серия "А" - Николай Илиев, коментира трансфера на Кирил Десподов в Каляри. Илиев е трансфериран от Левски в Болоня през 1989 г., като остава две години и има 28 мача и 3 гола в италианския елит.

Доскорошното крило на ЦСКА-София е напът да стане седмият наш сънародник, който записва мачове в Серия "А" след Илиев (Болоня), Христо Стоичков (Парма), Валери Божинов (Лече, Фиорентина и Парма), Ивайло Чочев (Палермо), Александър Тонев (Фрозиноне и Кротоне) и Андрей Гълъбинов (Дженоа).

Su il volume, parla #Despodov



Una sfida chiamata Cagliari

Il primo bulgaro in rossoblù

CR7 come modello calcistico

Le sue caratteristiche tecniche

La scelta del numero di maglia

Un messaggio per i nuovi tifosi#benvenutoDespodov #forzaCasteddu pic.twitter.com/qEH72qALon