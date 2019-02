Кристиано не вижда проблем, но статистиката казва друго

Звездата на Ювентус Кристиано Роналдо поведе при стрелците в Серия "А" след двата си гола във вратата на Парма. Те обаче не бяха достатъчнии за победа срещу "дуковете", които се добраха до равенство 3:3 в последните секунди.

"Това е футболът. Радвам се за головете, но не съм щастлив от резултата. Парма чакаше за наша грешка. Сякаш в края се прибрахме прекалено дълбоко в половината си. Не мисля, че сме уморени или нещо подобно. Всички искат да ни се противопоставят, защото сме най-добрият отбор. Трябва просто да останем спокойни. Не виждам причини за безпокойство", сподели Роналдо след двубоя.

Cristiano Ronaldo has scored 17 goals in Serie A this season



The last Juventus player to have done better in a single top-flight season was David Trezeguet in 2005-06 pic.twitter.com/Vm3Tfdz0F4