Хамшик се сбогува с Наполи

Старши треньорът на Наполи Карло Анчелоти потвърди, че Марек Хамшик нй-вероятно е изиграл последния си мач за отбора при победата над Сампдория с 3:0. Словашкият халф беше титуляр и остана на терена до 74-ата минута, когато под бурните овации на "Сан Паоло" напусна терена, заменен от Амаду Диавара.

"Водим преговори, истина е. Клубът уважава желанието на Хамшик, той е част от историята на Наполи. Ако Марек иска да се впусне в ново предизвикателство, няма смисъл да го спираме. Важното е самият той да е щастлив. Моето мнение също е, че ако даден футболист предпочита да си тръгне, не трябва да му пречим", коментира Анчелоти.

Hamsik has decided to leave Napoli after 12 years to join Dalian in China. Looks like this was his last game for the club. #NapolISampdoria pic.twitter.com/OqZLZJe86K

Хамшик ще продължи кариерата си в китайския Далиан Ифан. Словакът ще подпише договор за 3 години, а Наполи ще получи 15 млн. евро. Трансферът още не е обявен официално, но според някои медии Хамшик вече е парафирал с азиатците.

Наполи привлече Хамшик през 2007 година от Бреша. Халфът бързо се превърна в любимец на тифозите и сезон след сезон ги радваше с изявите си. Той приключва кариерата си в Неапол с общо 519 мача, в които е вкарал 121 гола и е направил 111 асистенции. 31-годишният словак е рекордьор по изиграни мачове и отбелязани голове с екипа на Наполи и отдавна има статут на клубна легенда.

Hamsik scored his first Serie A goal against Samp, he scored his 116th Serie A goal and passed Maradona to become Napoli's all-time leading scorer in a clash against Samp, and there's a real possibility that tonight's game against Samp was his last in Serie A. #NapoliSampdoria pic.twitter.com/5OsoId5ITF