Нямаше да повярвате преди началото на турнира, че те ще са на финал

Финалът на първия ранкинг турнир по снукър за 2019 година е ясен - Дейвид Гилбърт ще се изправи срещу Кайрън Уилсън в битка за трофея от Германския Мастърс. Изненадващо и двата полуфинала завършиха с резултат 6:1 за победителите, като Гилбърт надделя над дебютанта на такъв етап Дуейн Джоунс, а Уилсън се саморазправи с далеч по-опитния Стивън Магуайър. Hope your Sunday is shaping up to be as good as ours...#D88GermanMasters @Eurosport_UK pic.twitter.com/Q48tmLXXHl — World Snooker (@WorldSnooker) February 2, 2019 За Гилбърт, който е 19-и в световната ранглиста, това е трети ранкинг финал в кариерата и втори само в рамките на този сезон. Той все още обаче преследва първия си триумф, след като през 2015-а отстъпи на Джон Хигинс в борбата за титлата на Международния шампионат в Китай, а в началото на настоящата кампания пропиля солиден аванс и впоследствие отстъпи с 9:10 на Марк Уилямс за купата от World Open. Това е и първият финал на 37-годишния майстор на щеката извън Китай, като той вече има гарантирани 35 000 паунда от наградния фонд и през сезона досега е спечелил цели 157 000, правейки го най-успешния си. David Gilbert has done it!



He's through to the #D88GermanMasters final pic.twitter.com/JZuvFynd2Y — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 2, 2019 "Жертвата" му на полуфиналите Дуейн Джоунс също се наслади на най-големия рейд в ранкинг турнир в кариерата си, след като досега не бе прескачал 1/16-финалите. Той обаче впечатли всички с победата над Дин Дзюнхуей, за да заслужи мястото си в предпоследната фаза на Германския Мастърс. Джоунс дори имаше възможност по сензационен начин да си осигури място в Световната Гран при следващата седмица, но спечелените 20 000 паунда от Берлин не се оказаха достатъчни за заветната 32-ра позиция в ранглистата, която остава за Гари Уилсън. Именно уелсецът взе първия фрейм с мини серии от 31 и 39, като можеше да спечели и фрагментарния втори, но пропусна последната жълта за "боулк" джоб при изоставане 40-54, като грешката му бе наказана от Гилбърт. Англичанинът превключи на по-горна предавка в следващите партии и със сенчъри от 105 и още брейкове от 66 и 52 дръпна значително в резултата с 5:1. Седмият фрейм бе решен по цветовете и Джоунс пропусна да разчисти, неуспявайки да вкара трудната последна розова, от което се възползва Гилбърт за победата. По пътя към финала той отстрани още Нийл Робъртсън и Марк Селби, а ще трябва да се справи и с един от най-постоянните майстори на щеката през кампанията досега - Кайрън Уилсън. Младият англичанин напусна рано-рано "Мастърс" тази година, но е фаворит за спечелване на третата си ранкинг титла, която би му донесла и чек за 80 000 паунда. Emphatic.



Like David Gilbert, @KyrenWilson wins his semi final 6-1!



The Warrior is through to his SIXTH ranking final #D88GermanMasters pic.twitter.com/k0BpjUZ8vB — World Snooker (@WorldSnooker) February 2, 2019 В кампанията досега Уилсън може да се похвали с триумф в "Пол Хънтър Класик" и Световното първенство с шест червени топки, както и финал в Шампион на шампионите. Той разгроми и Марк Уилямс с 5:0 на четвъртфиналите, а отрано пое контрола върху масата срещу Магуайър. Серии от 67 и 51 го изведоха до аванс от три фрейма, а после той постави съперника в труден снукър по последната червена и се възползва да разчисти за 4:0. Магуайър откри сметката си след интервала и изглеждаше, че ще може да преследва докрай първата си ранкинг титла от 2013 насам, защото поведе с 47-0 в шестата партия. Уилсън обаче го отказа съвсем с невероятно разчистване на стойност 63, а всичко бе решено в следващия фрейм с поредица от 62. Финалът е в неделя в две сесии от 15 и 21 часа, като победителят трябва да спечели 9 фрейма.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 68

