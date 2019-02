Меси няма да пропусне Ел Класико

Суперзвездата на Барселона Лионел Меси не е сериозно контузен след драматичното равенство срещу Валенсия (2:2). В средата на второто полувреме аржентинецът, който отбеляза и двата гола за "лос кулес", получи удар в дясното бедро и поиска медицинска помощ. Той беше извън терена за няколко минути, но се върна и доигра мача, въпреки че видимо изпитваше дискомфорт.

"Още не знам какво точно е състоянието на Меси. Мисля, че става дума за разтежение на бедрен мускул, но не е нещо сериозно. Повече яснота ще имаме след допълнителните прегледи утре", заяви наставникът на Барса Ернесто Валверде.

Lionel Messi's last 16 games in LaLiga:





































The last time he played and wasn't involved in a goal was September. pic.twitter.com/y4PznjcSRC