Тенис Осака има само няколко месеца да реши дали е японка и американка 02 февруари 2019 | 19:20 0 0 0 0 0 Противоречията около гражданството на новата звезда на женския тенис Наоми Осака ще трябва да приключат до 16 октомври тази година. Тогава шампионката от US Open 2018 и Australian Open 2019 навършва 22-годишна възраст и по законите на Япония не може да поддържа двойното си гражданство - тя има японски и американски паспорт. Осака е дъщеря на японка и хаитянин, като е родена в японското градче Чуо-ку, част от регион Осака. В детството й баща й е предпочел тя да представя Япония, защото семейството се е чувствало “японско”, а и в девическите й години именно Японската тенис асоциация е помагала за развитието й. AO Rewind: Seven days since @Naomi_Osaka_ and @Petra_Kvitova gave us an unforgettable #AusOpen final. pic.twitter.com/K2sVgnFGce — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2019 Американският тенис започва да се интересува изобщо от съществуването й чак през 2016 година на Australian Open, когато представители на асоциацията на САЩ са предложили на бащата да направят дъщеря му новата звезда на спорта в страната. Леонард Франсоа обаче отказва и решава Наоми да остане вярна на японския тенис, откъдето винаги е имала подкрепа, а не само когато е започнала да набира популярност в световен мащаб. .@Naomi_Osaka_ on what her sister told her after her @AustralianOpen win: “She told me things I don’t think I should repeat them here.” https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/OwcjshKT1e — Good Morning America (@GMA) January 30, 2019 Японски медии спекулират, че Осака може да реши да се откаже от японското си гражданство и да избере да представя САЩ, но все още няма конкретна информация за решението й. Ясен е единствено крайният срок, когато тя трябва да го вземе - 16 октомври 2019 година.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 857 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1