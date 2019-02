Верати може да играе срещу Ман Юнайтед

Контузеният полузащитник на Пари Сен Жермен Марко Верати може да поднови тренировки през следващата седмица, което увеличава шансовете му да играе в първия мач от осминафиналите в Шампионската лига срещу Манчестър Юнайтед.

