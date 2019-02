Зимни спортове Изумителната Шифрин с 13-а победа от началото на сезона 02 февруари 2019 | 15:38 0 0 0 0 1 Носителка на Световната купа за последните два сезона Микаела Шифрин (САЩ) спечели слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини за жени в Марибор (Словения). 23-годишната Шифрин беше най-бърза в първия манш с 50.05 секунди и направи стабилно второ спускане за 52.55 секунди, за да стигне до успеха с общо време 1:42.60 минути. За американката това е 13-а победа за сезона и 56-а в кариерата за Световната купа. Mikaela Shiffrin stands alone atop the slalom podium, gets her second win in Maribor https://t.co/phCzrWE4A8 pic.twitter.com/P6rYETF68v — NBC Sports (@NBCSports) February 2, 2019 С 13-е си успеха Шифрин се доближи до рекорда за всички времена от 14 успеха в една кампания на швейцарската легенда Френи Шнайдер от сезон 1988/89. "Беше голяма борба заради трудните условия, не беше лесно. Опитах се да атакувам по-смело вратите във втория манш, но и да карам умно", каза американката след състезанието. За Шифрин това е втори пореден успех в Марибор, след като вчера тя раздели първото място в гигантския слалом с Петра Влъхова (Словакия). https://t.co/kD1lw2bY1K Il mio commento dello slalom speciale di #Maribor #Shiffrin #Larsson #Holdener #FISAlpine pic.twitter.com/UOPqASpLmy — massimiliano (@nocciolone) February 2, 2019 Втори подиум в кариерата си записа шведката Ана Свен Ларсон, която остана на 77 стотни от секундата след победителката. Трета на 1.15 секунди се нареди Уенди Холденер (Швейцария), за която това беше 20-и подиум в кариерата, но тя е без победа, което е рекорд в Световната купа. Петра Влъхова, която беше втора след първия манш, направи лошо каране във второто спускане и остана извън подиума - пета на 1.70 секунда. Тя пропуска място на подиума в слалом за първи път от началото на сезона. 13th race win of the season



It's @MikaelaShiffrin's year #Maribor #FISAlpine pic.twitter.com/rRRNQPB553 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 2, 2019 Микаела Шифрин води убедително в общото подреждане за Световната купа след 26 старта с 1694 точки, пред Петра Влъхова с 1043 точки и Уенди Холденер със 747 точки. В подреждането за малката световна купа в слалома начело е Шифрин с 860 точки, пред Влъхова със 725 точки и Холденер с 485 точки. Това беше последното състезание при жените от Световната купа преди световното първенство в Оре (Швеция), което стартира на 6 февруари.

