Чикаго вкара седем на Бъфало

Патрик Кейн постигна десети пореден мач с поне една точка, след като вкара два гола и добави две асистенции при победата на Чикаго Блекхоукс със 7:3 над Бъфало Сейбърс като гост.

